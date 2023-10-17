İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin, "Bu ancak ve ancak bir terör stratejisidir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu bir an önce en temel insan haklarına sahip çıkmaya ve Netanyahu terörünü durdurmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ajans Haberleri 17.10.2023 23:53 Giriş: 17.10.2023 23:53

Güncelleme: 17.10.2023 23:53 Kaynak: AA

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Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in terörle mücadele edeceği beyanıyla başlattığı savaşın artık bir savaş olmaktan çıktığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun terörü haline geldiğini belirtti. Bir devletin savaş stratejisinde hastane bombalamanın olmadığını vurgulayan Akşener, "Bu ancak ve ancak bir terör stratejisidir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu bir an önce en temel insan haklarına sahip çıkmaya ve Netanyahu terörünü durdurmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.