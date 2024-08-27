İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, elinde tendon sıkışması nedeniyle Ankara'da ameliyat oldu.
Kaynak: ANKA
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, elinde tendon sıkışması nedeniyle Ankara Sanatoryum Devlet Hastanesi'nde bir operasyon geçirdi. Başarılı geçen müdahalenin ardından Dervişoğlu, genel merkezdeki çalışmalarına devam etti.
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılmasının önündebir engel bulunmayan Dervişoğlu'nun törene katıldıktan sonra akşam Mersin Çamlıyayla'daki belediye festivaline katılacağı öğrenildi.