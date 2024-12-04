İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu konuşuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Dervişoğlu, "Erdoğan'ın eş başkanı olmakla övündüğü Büyük Ortadoğu Projesi tıkır tıkır işliyor" dedi.

Öcalan ile

Dervişoğlu'nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dünya ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin de terör örgütü olduğunu kabul ettiği bir çete, örgüt Suriye'nin en büyük şehirlerinden birini tek başına ele geçirdi. Bizim de buna inanmamızı bekliyorlar.

13 yıldır yaşadıklarımızın özeti şudur. Türk tarihinin en sistematik yıkımıyla karşı karşıyayız. Böyle bir otorite boşluğunda sınırlarımızı korumak yerine etnik çatışmanın tarafı oldular.

Kasten sınır kapılarını açtılar. Türkiye bugün 8 kişilik üretileni 10 kişiyle bölüşüyor.

3 milyar euroyla birlikte Türkiye'ye milli güvenlik sorunu ihraç etmişler. Dünya bunu konuşuyor iktidardan çıt çıkmıyor.

Ey Erdoğan, bu milleti elalemin diline düşürmeye sen utanmıyor musun? Hiçbir şey olmamış gibi kendini bir daha seçtirmek için senaryo yazdırıyorsun.

Bugün Suriye bir terör örgütü pazarıdır. Halep'te Türk bayrağı görmek güzel ama bundan sonraki bayrakların nereye asılacağını onların yuvalarını kim

"İktidarı bir kere daha uyarıyorum. Yandaş televizyon kanalına senaryo yazmıyorsunuz. Kendinize gelin."

Ayrıntılar geliyor...