İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, nikah şahidi oldu

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Dervişoğlu'nun, Ali Alp Koç ile Sena Baran çiftinin Ankara'daki düğününe katıldığı belirtildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'n kıydığı nikahta çiftin mutluluğuna, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da şahitlik etti.