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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: "Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2025 yılı için açıklanan asgari ücret rakamına tepki göstererek, "Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!" dedi.

Güncel
  • 24.12.2024 23:04
  • Giriş: 24.12.2024 23:04
  • Güncelleme: 24.12.2024 23:07
Kaynak: DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: "Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!"
ANKA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, asgari ücretin 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak açıklanmasına tepki gösterdi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" mesajını alıntılayarak, "Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!" dedi.

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