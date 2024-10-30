İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Türk Ocakları Genel Merkezini ziyaret etti

Dervişoğlu, Türk Ocakları Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Mehmet Öz ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından Öz ile açıklama yapan Dervişoğlu, görüşmede hem bölgenin hem dünyanın hem de Türkiye'nin meseleleri üzerine karşılıklı görüşlerini paylaştıklarını söyledi.

Mehmet Öz'e kabulü ve gösterdiği ilgi için teşekkür eden Dervişoğlu, "Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Türkiye'nin üniter devlet yapısının korunmasına ihtiyacı var. Türk milletini millet yapan değerlerin korunmasına ihtiyacı var." açıklamasını yaptı.

Dervişoğlu, Türk Ocaklarının aynı zamanda bir "mütefekkir ocağı" olduğunu belirterek, bu yönüyle kurumun hem yaşaması hem yaşatılması hem de görüşlerine itibar edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz ise Türk Ocaklarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin esaslarını oluşturan Türk milliyetçiliği fikrini geliştiren bir ocak olduğunu anlattı.

Öz, Türkiye Cumhuriyeti'nin "milli devlet, üniter yapı, kapsayıcı ve kuşatıcı Türk milleti" tanımı üzerine kurulduğunu vurgulayarak, bu esasların kesinlikle zedelenmemesi gerektiği üzerinde durdu.

Öz, "Günümüzde gerek Anayasa'ya ilgili yapılan tartışmalarda, gerekse Türkiye'yi 40 yılı aşkın bir süredir uğraştıran terör belasından kurtulmak için aranan çözüm yollarında bu ana noktanın kesinlikle ıskalanmaması, göz ardı edilmemesi gerekir. Bu devlet, üniter yapı üzerine kurulmuş bir milli devlettir." diye konuştu.

- Soruları yanıtladı

Açıklamaların ardından Müsavat Dervişoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti grup toplantısında değindiği konulara ilişkin görüşleri soruldu.

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının tamamını izlemediğini, konuşmaya satır başları itibariyle baktığını kaydederek, "Türkiye'deki oluşturmak istenen vasata hizmet etme mahiyeti arz eden bir konuşmaydı. Olumlu, olumsuz yönleriyle alakalı olarak sıhhat derecesi yüksek değerlendirmede bulunacağım." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki oluşturulmak istenen vasat" ile neyi kastettiğinin sorulması üzerine ise Dervişoğlu, şu cevabı verdi:

"Neyi konuşuyoruz? Anayasanın tartışılmaz hükümlerini, İmralı'daki cani başının serbest bırakılması, Meclis'e taşınmasını, bunun için Büyük Ortadoğu Projesi'nin hala hayata geçirilmesine dair adımların atılmasını, Suriye'nin kuzeyindeki ve Irak'ın kuzeyindeki yapılarla işbirliği yapılmasına yönelik atılmış adımları, toptancı bir tarih şuuruyla ele alıp değerlendiriyoruz. Bunları kastediyorum."

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Anıtkabir'de el sıkışmasına dair değerlendirmelerinin sorulması üzerine ise konunun neden konuşulduğunu anlayamadığını dile getirdi.

Bahçeli ile her zaman el sıkışabileceğini söyleyen Dervişoğlu, "Benim, el sıkışmaya karşı bir tavrım yok. Ben, bazı alanlarda 'el uzatma' kavramı üzerinde yapılması icap eden tartışmalara işaret ettim." şeklinde konuştu.