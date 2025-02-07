İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Cumhurbaşkanı aday tartışmasına tepki gösterdi

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Kütahya’da Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi’ni ziyaret etti. Ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti.

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasına geçti. Burada konuşan İYİ Parti Genel Müsavat Dervişoğlu şunları kaydetti:

"Bu toplantıları Türkiye'nin bütün meselelerini ortak bir bakış açısıyla kavrayıp müşterek çözümler üretebilmek için gerçekleştiriyoruz. Siyasetin üstlenmesi icap eden sorumluluklar olduğu kadar sivil toplum kuruluşlarında üstlenmesi icap eden sorumluluklar var. Bu bir iletişim tekniği ya da bir farkındalık çalışması olarak nitelendirilmesin. Bizim için önemli olan sorunları yerinde tespit, ortak akılla da çözüme talip edebilecek önermeleri programa dönüştürmek. Evet Ticaret Odası'nın istifade ettiği ya da kurduğu öncelik yaptığı birçok alanda da arkadaşlarımızla birlikte parti olarak destek oluyoruz. Kütahya'da bulunmaktan çok mutluyum. Şimdi ilk toplu sözleşmenin yapıldığı yerler Kütahya. O bakımdan buranın işçi işveren münasebetleri 18. asırdan beri gelişmiş olsa gerek. Mustafa Kemal Atatürk'ün de en önemli ihtiyacı karşılayacak sanayi kuruluşlarının yapılanmasında Kütahya'yı Öncü Şehir olarak görmesi ve bu alanda hamleler yapmış olması bizim önemsememizi icap eden konular.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN AŞILABİLMESİ İÇİN KONUŞMASI GEREKENLERİN KONUŞMASI LAZIM"

Ülkenin geleceğe yönelik doğru adımlar atabilmesi için öncelikle konuşmayı becermesi gerekiyor. Bu demokrasi geleneklerimizi de güçlendiriyor. Sorunları çözmek kabiliyetimizi de aslına bakarsanız arttırıyor. Türkiye böyle dönemlerde yaşadı yani kalkınma hızının çok yükseldiği, enflasyonun çok aşağıya çekilebilen dönemlerde yaşadı ama o dönemler hep bir takım müdahalelerle kesintiye uğradı. Türkiye'nin önündeki engellerin aşılabilmesi için konuşması gerekenlerin konuşması lazım. Sivil toplum kuruluşlarının özgürce düşüncelerini ifade etmesi lazım, sanatçıların konuşabilmesi lazım, siyasetçilerin konuşabilmesi lazım, aydınların konuşabilmesi baskılanması lazım. Yönetim kendi yönetim taassupların güçlendirildiği hatta taassupların kutsiyet addedildiği dönemlerde yaşadı. Türkiye bundan elde ettiğimiz bir fayda yok. Geçmiş tecrübelerimize bakarak ifade edebilirim.

"SİSTEM SİYASİ PARTİLERİ İTTİFAKLAR ZOR OLUYOR"

Bir sistem değişikliği yaşadık, 2018'de yürürlüğe girdi. bundan neredeyse Türkiye'yi yönetenler de başta olmak üzere şikayet etmeyen yoktur. Ama siyasette o sistemden kaynaklı olarak yaşaması muhtemel olumsuzluklar üzerine kurgulanmış stratejiler de var. Bu stratejiler partilerine özgür kimliklerini ortadan kaldırdı. Özgür düşüncelerini ortadan kaldırıyor, sistem siyasi partileri ittifaklar zor oluyor. Sistem arzuladığı ittifakı gerçekleştirdikten sonra da siyaset kişiselleştiriyor. Türkiye'de uzun bir zamandan beri geleceği ne olacak, vatandaşlık hali ne olacak, sanayicinin hali ne olacak diye konuşulması gerekirken kimler cumhurbaşkanı adayı olacak ve tartışması yaşanıyor. Bunların hepsi düşünce dünyamızı kısırlaştıran şeyler."