İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu: Komisyona üye göndermeyeceğimizi TBMM Başkanlığına bildireceğiz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un kurulacak komisyonla ilgili partilere gönderdiği yazıya ilişkin, “Üye göndermeyeceğiz, cevabımızı göndereceğiz” dedi. Numan Kurtulmuş’un partilere gönderdiği yazıda İYİ Parti’ye 3 üye ayrılmıştı.

Komisyona neden katılmadıklarının gerekçelerini ziyaret ettikleri illerde anlatacaklarını belirten Kavuncu, dün Genel Başkanlarıyla gerçekleştirdikleri Diyarbakır ziyaretlerine değindi.

Kavuncu, şöyle konuştu:

“Diyarbakır’a çok verimli bir seyahat oldu, sürece destek veren STK’lar ile görüştük. Biz neye karşı olduğumuzu anlattık, onlar bazı sorular sordu, biz onlara sorduk. Yani konuşmaya hazır olduğumuzu, bu koalisyonda olmasak bile sokaklarda bu konuda fikri, zikri ne olursa olsun insanlarla birlikte olacağımızı hem söyledik hem eylemimizle göstermiş olduk.”

"DİYARBAKIR ZİYARETİMİZ BİZİ CESARETLENDİRDİ, HATTA TEŞVİK ETTİ"

Bursa’da 3 Ağustos’ta “Birinci Vazifen mottosuyla büyük bir miting düzenleyeceğiz” diyen Kavuncu, şunları kaydetti:

“Güneydoğu ziyaretlerimiz devam edecek. Bizim anlattıklarımızın ne kadar önemli olduğunu, bölge halkının bize söylediklerinin bizlerin nezdinde ne kadar kıymetli olduğunu müşahede ettik. Yani bizi cesaretlendirdi, hatta teşvik etti Diyarbakır ziyaretimiz. Oradaki STK’ların gösterdiği yakınlık ve misafirperverlik bundan sonraki ziyaretlerimizi teşvik edecek. Karşılıklı görüş alışverişi, fikir alışverişi son derece verimli oldu, cesaretlendirici ve teşvik edici bir ziyaret oldu.”