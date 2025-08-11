İYİ Parti için ayrılan kontenjan paylaştırıldı: Komisyona 3 yeni milletvekili katılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK'nin silah bırakma süreci için çıkarılacak yasaların tartışılacağı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılmayan İYİ Parti yerine AKP, CHP ve DEM Parti'den birer üye ismi bildirmesini istedi.

İYİ Parti Grubu'nun Meclis Başkanlığı'na komisyona katılmama yönündeki kararını bildirmesi sonucu komisyonda üç üyelik boş kalmıştı.

Siyasi parti gruplarının komisyona vereceği üyeliklerin sayısı yeniden hesaplanmasıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon için AKP, CHP ve DEM Parti'nin Meclis Grup Başkanlıklarına yazı göndererek birer isim bildirilmesini istedi.

Söz konusu yazıda, AKP, CHP ve DEM Parti'ye görevlendirecekleri milletvekilinin ismini bildirmek için bugün saat 17.00'ye kadar süre tanındı.

İSİMLER NETLEŞTİ

Üç partinin isimlerini bildireceği adaylar netleşti. AKP, komisyon üyesi olarak Denizli Milletvekili ve eski AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ı belirledi. CHP, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ı, DEM Parti ise İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ı komisyon üyesi olarak belirlemişti.