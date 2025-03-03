İYİ Parti ilçe başkanı kalp krizi geçirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle tdavi altına alındığı hastanede anjiyo uygulandı.

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, sosyal medya hesabından Sütçüoğlu hakkında açıklama yaptı.

Yörük, Sütçüoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu, "Dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdiğimi hissettim. Yanımdaki arkadaşlarıma durumu ilettim. Sağolsunlar hemen beni hastaneye kaldırdılar. Edremit’te başarılı bir operasyonun ardından çok şükür şimdi sağlığıma kavuştum. Sanırım yarın hastaneden taburcu olacağım. Rahatsızlığım sürecinde arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen Ayvalık halkı başta olmak üzere tüm dostlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.