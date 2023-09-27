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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı görevden alındı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı. Yıldırım'ın yerine İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun’un getirilmesi bekleniyor.

Güncel
  • 27.09.2023 16:37
  • Giriş: 27.09.2023 16:37
  • Güncelleme: 27.09.2023 17:10
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı görevden alındı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı.

halktv.com.tr'nin aktardığına göre Yıldırım, teşkilatın "değişim" telabi üzerine görevden alındı. İddiaya göre, Yıldırım'ın yerine İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun getirilecek.

Coşkun Yıldırım, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın 8 Ocak 2023’te Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongrede seçilmişti. Yıldırım kongrede tek adaydı.

Yıldırım iki gün önce (25 Eylül) eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden "İstanbul İl Başkanlığı olarak görevimizin başındayız" şeklinde bir paylaşım yapmıştı. 

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