İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun oldu

İYİ Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı, Yücel Coşkun oldu. Bir önceki İstanbul il başkanı Coşkun Yıldırım, geçtiğimiz hafta görevden alınmıştı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı, İYİ Parti Kuruculular Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun oldu. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Coşkun, "Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Coşkun, partinin genel başkanı Meral Akşener'e de teşekkür etti.

Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener'in tensipleriyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım.



Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz. pic.twitter.com/L1LkLidOyK — Yücel Coşkun (@Yucel_Coskun) October 2, 2023

İYİ Parti'nin bir önceki İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım ve yönetimi, 27 Eylül'de görevden alımıştı.

YÜCEL COŞKUN KİMDİR?

1977'de İstanbul’da doğan Yücel Coşkun, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi BESYO (Spor Bilimleri Fakültesi), yüksek lisans eğitimini de Marmara Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Coşkun, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

İYİ Parti Kuruculular Kurulu üyesi olan Coşkun, İYİ Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı, İstanbul İl Sekreterliği, 27. ve 28. Dönem Milletvekilliği Adaylığı görevlerinde bulundu.

Aynı zamanda ticaret ve spor organizasyonları ile de ilgilenen Coşkun, evli ve 3 kız çocuğu babası.