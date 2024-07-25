İYİ Parti: İYİ Parti'nin bu isimde bir milletvekili hiç olmadı

"Aslıhan Akbal Tüysüz İYİ Parti’den istifa etti" haberlerine ilişkin açıklama yayımlayan İYİ Parti, bu isimde bir milletvekilinin olmadığını duyurdu. Açıklamada, "İYİ Parti’nin bu isimde bir milletvekili yoktur, hiç de olmamıştır" denildi.

Güncel 25.07.2024 23:10 Giriş: 25.07.2024 23:10

Güncelleme: 25.07.2024 23:15 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: AA