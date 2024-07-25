İYİ Parti: İYİ Parti'nin bu isimde bir milletvekili hiç olmadı
"Aslıhan Akbal Tüysüz İYİ Parti’den istifa etti" haberlerine ilişkin açıklama yayımlayan İYİ Parti, bu isimde bir milletvekilinin olmadığını duyurdu. Açıklamada, "İYİ Parti’nin bu isimde bir milletvekili yoktur, hiç de olmamıştır" denildi.
İYİ Parti, sosyal medya hesabından "Aslıhan Akbal Tüysüz İYİ Parti’den istifa etti" haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "İYİ Parti’nin bu isimde bir milletvekili yoktur, hiç de olmamıştır" denildi.
İYİ Parti'nin açıklaması şöyle:
“Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarından yayılan ‘İYİ Parti Milletvekili Aslıhan Akbal Tüysüz istifa etti’ haberi gerçek dışıdır.
İYİ Parti’nin bu isimde bir milletvekili yoktur, hiç de olmamıştır.”
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE— İYİ Parti (@iyiparti) July 25, 2024
Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarından yayılan “İYİ Parti Milletvekili Aslıhan Akbal Tüysüz istifa etti” haberi gerçek dışıdır.
İYİ Parti’nin bu isimde bir milletvekili yoktur, hiç de olmamıştır.