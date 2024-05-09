İYİ Parti İzmir'de kurultay sonrası 400 üye istifa etmiş

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Doğan, 5. Olağanüstü Kurultayı sonrası İzmir'de 400 civarında üye ile Gaziemir ve Bornova teşkilatlarının istifa ettiğini, 8-10 ilçe teşkilatının istifa ettiği haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, partisinin 5. Olağanüstü Kurultayı sonrası İzmir'de 400 civarında üye ile Gaziemir ve Bornova teşkilatlarının istifa ettiğini duyurdu. 8-10 ilçe teşkilatının istifa ettiği haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, düzenlenen basın toplantısında kurultay sonrası partideki istifalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, kurultay sonrası kamuoyunu yanlış yönlendirecek bir takım spekülasyonlar yapıldığını ifade ederek, partiden binlerce kişinin istifa ettiği bilgilerinin doğru olmadığını söyledi.

Doğan, “Belli kişilerce servis edilen bu bilgilerin büyük bir kısmı yalandan ibarettir. Ve kara propaganda ile partimize zarar veren kişilerle ilgili yasal süreçler de başlatılacaktır. Teşkilatımızda iddia edilen sayılarda istifaların söz konusu olmadığının altını çizerek; bunun normal bir sürecin parçası olduğunu, istifalarla ilgili değerlendirmeyi yalnızca kurultaya bağlı olarak yapmanın doğru olmayacağını, partimizin yerel seçimlerde arzu ettiği başarıyı elde edememiş olmasının ve İzmir’in ülke genelinden bağımsız dinamiklere bağlı siyasi konjonktürünün de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtmek isterim” dedi.

Ülkü Doğan - İYİ Parti İzmir İl Başkanı

Doğan şunları söyledi:

"İSTİFA EDENLERE KAPIMIZ AÇIK"

Yerel seçim süreci boyunca bir yandan partimiz için çalışıp görünürken diğer yandan ama el altından ama aleni olarak başka partileri destekleyen, partimiz aleyhine açıklamalar yapan, istifalar organize eden, seçimin hemen ardından kurucu Genel Başkanımızı Türk siyasetinden sileceklerini hicap duymadan üçüncü kişilerle paylaşan, Kurucu Genel Başkanımızın istifası ve Olağanüstü Kurultayımızın ardından dahi seçilen Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu hakkında siyasi ahlaka uymayan söylem ve yorumlarda bulunan, gerek henüz istifa etmemiş olmasına rağmen gerekse partimizden istifa etmiş olduğu halde partimizden başkaca istifaları örgütleyen, kamuoyu nezdinde partimizi ve parti yönetimlerimizi manipülatif açıklamalarla tahrik ve taciz edenlerin bu gayri ahlaki ve anti demokratik tutumları karşısında sessiz ve tepkisiz kalmayacağımızın ve bu kimselerle hukuk önünde de hesaplaşacağımızın da bilinmesini isterim."