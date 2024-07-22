İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Yücel, partisinden istifa etti

İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel X hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı. Yücel yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den istifa ettiğimi bildirmek isterim."