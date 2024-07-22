İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Yücel, partisinden istifa etti
İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Kaynak: ANKA
İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel X hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı. Yücel yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den istifa ettiğimi bildirmek isterim."