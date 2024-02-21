İYİ Parti kurucularından Sıtkı Polat istifa etti

İş adamı Sıtkı Polat, kurucusu olduğu İYİ Parti’nin hem kurucular kurulu üyeliğinden hem de İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

Sıtkı Polat, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Daha önce AKP'den Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği ve Belediye Başkanvekilliği görevlerinde de bulunan Polat, daha sonra İYİ Parti’ye geçmişti.

"İYİ Parti’nin merkez sağı toparlayacağına inandığını" ancak son yıllarda partinin bunu gerçekleştiremediğini kaydeden Sıtkı Polat, istifa ettiğini belirterek gelişmeleri izleyeceğini söyledi.



2014'te AKP'den ayrılan Polat, 2016'da Meral Akşener’in liderliğinde başlatılan "Cesurlar Hareketi"ne katılarak İYİ Parti’nin kuruluşu olan; 25.10.2017 tarihinde Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi olarak görev aldı ve bu görevini aktif olarak sürdürdü.