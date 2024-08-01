İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan yas tepkisi: "Cumhurbaşkanı'nın keyfine göre milli yas ilan edilemez"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için 1 günlük milli yas ilan edilmesine tepki gösterdi. Dervişoğlu: "Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için bir günlük milli yas ilan edildi.

Devletin teamülleri vardır.

Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez.

Bu Türk Milletine bir dayatmadır ve kabulü mümkün değildir.

Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle reddediyorum. pic.twitter.com/0mRNxRFnbu — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) August 1, 2024

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu alınan milli yas kararına X hesabı üzerinden tepki gösterdi.

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Devletin teamülleri vardır. Cumhurbaşkanı'nın keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez. Bu Türk Milletine bir dayatmadır ve kabulü mümkün değildir. Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle red ediyorum."