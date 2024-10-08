İYİ Parti lideri Dervişoğlu, partisinin gizli oturumda yapacağı konuşmayı paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından İsrail'in saldırıları ve Ortadoğu'daki gelişmeler konusunda yapılacak bilgilendirme öncesi grubu adına yapılacak konuşmayı paylaştı.

Kapalı gerçekleştirilecek oturuma tepki gösteren Dervişoğlu, "TBMM oturumunun gizli yapılmasıyla güttüğü ana hedef, muhalefetin eleştirilerini sansürlemektir. İşin üzücü ve düşündürücü yanı Kapalı Oturum teklifinin ana muhalefet partisi CHP’den gelmesidir" dedi.

Ambargoyu reddettiklerini söyleyen Dervişoğlu, "TBMM kürsüsünden ifade edilen 'İsrail Tehdidi’ni', millî geleceğimiz açısından ve millî hedeflerimize uygun olarak tüm çıplaklığı ile Türk Milletinin dikkatine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"AMBARGOYU REDDEDİYORUZ"

Dervişoğlu, X hesabından yaptıpı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın, İsrail konusunun da ele alınacağı TBMM oturumunun gizli yapılmasıyla güttüğü ana hedef, muhalefetin eleştirilerini sansürlemektir. İşin üzücü ve düşündürücü yanı Kapalı Oturum teklifinin ana muhalefet partisi CHP’den gelmesidir. Oturumda söz alacağı duyurulan iki Bakanın, toplantının gizli yapılmasını gerektirecek hiçbir şeyi söylemeyeceklerinden de eminiz. Bu anlayışla; İYİ Parti adına toplantıda yapılacak konuşmayı şimdiden kamuoyuyla paylaşıyoruz. İktidarın, gerçeklerin ve doğruların milletimizce bilinmesine engel olmak üzere sözlerimize koymaya çalıştığı ambargoyu böylelikle reddediyoruz. Piyasaları hareketlendiren ve iç siyasette kullanıma sunulacağı şimdiden belli olan ve bizzat Cumhurbaşkanı tarafından TBMM kürsüsünden ifade edilen 'İsrail Tehdidi’ni', millî geleceğimiz açısından ve millî hedeflerimize uygun olarak tüm çıplaklığı ile Türk Milletinin dikkatine sunmaya devam edeceğiz."