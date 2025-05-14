İYİ Parti, Lozan Parkı'nda grup toplantısı düzenledi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin, Çankaya Birlik Mahallesi Lozan Parkı'nda düzenlenen Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.

Dervişoğlu, konuşmasında PKK'nin fesih kararına yönelik eleştirilerde bulundu.

"KIRMIZI KARTI PKK'NIN METNİNE GÖSTEREMEYENLERE SORUYORUM''

Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Demek ki neymiş? Türkiye ve Türkiye'ye duyulan kin asla bitmemiş. Lozan'ın gizli maddeleri yokmuş ama sinsi düşmanları varmış. Bugün Bugün aynı çiçeğin tomurcuğu olarak açan MHP ve DEM 2018'den 2024'e kadar dört seçim boyunca muhalefeti enfekte ettiler. Biri dışarıdan terörize ederek, biri muhalefetmiş gibi görünerek, biri AKP güdümünde, diğeri PKK güdümünde siyaseti durmadan zehirlediler.

Kürdü de, Türkü de, Aleviyi de, Sünniyi de tahrik ve tahkir ettiler. Şimdi bu kirli oyunun giriş ve gelişme aşamaları tamamlanmış, artık sonuç aşaması sahneye konulmuştur. Tek tesellim hiçbirinin gizleyecek ve saklayacak bir şeyi kalmamıştır. Sözde kralları gibi müttefikleri de, danışmanları da, soytarıları da çıplaktır, çırılçıplaktır. Yıllarca PKK yaftasıyla siyaseti kirletip dizayn ederek iktidarda kalanlar bugün PKK ile ittifaklarını barış diye meşrulaştırıyorlar.

Bu soruları soruyorum kime soruyorum, sadece iktidar görünümlü örgüte değil, muhalefet görünümlü terör sevicilere, oy kaybından korktuğu kadar Türkiye'yi kaybetmekten korkmayanlara, cebinde gezdirdiği kırmızı kartı PKK'nın metnine gösteremeyenlere soruyorum.''