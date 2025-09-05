İYİ Parti Mersin’de mitinge hazırlanıyor

Haber Merkezi

İYİ Parti Mersin İl Başkanı Ali Rıza Özdeniz, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kongre süreci ve 27 Eylül’de Mersin’de yapacağımız büyük mitingimiz için bilgilendirmelerde bulunduk, emir ve talimatlarını aldık" dedi.

İYİ Parti Mersin İl Başkanı Ali Rıza Özdeniz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdeniz, ameliyat olan Dervişoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini aktardı.

Özdeniz, "Kongre süreci ve 27 Eylül’de Mersin’de yapacağımız büyük mitingimiz için bilgilendirmelerde bulunduk, emir ve talimatlarını aldık. Sayın Genel Başkanımız, tüm Mersinli hemşerilerimize ve İYİ ailemize sevgi, muhabbet ve selamlarını ilettiler. Milletimizin umudu, yarınların teminatı İYİ Parti olarak; Mersin’de tarih yazmaya, milletimizin sesi olmaya kararlıyız" açıklamasını yaptı.