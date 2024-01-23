İYİ Parti'nin Ankara adayını açıklayacağı tarih belli oldu

İYİ Parti, ABB Başkanı adayını yarın açıklayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan Adayını yarın saat 14.30'da açıklayacak.

Akşener'in saat 10.30'da İYİ Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuştuktan sonra genel merkeze geçmesi ve adayın ilan edilmesi bekleniyor.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM İDDİASI

İYİ Parti'nin, başkan adaylığı için Cengiz Topel Yıldırım ile anlaştığı iddia edilmişti. Ankaragücü yönetiminde, eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in ekibi ile mücadelesiyle öne çıkan Yıldırım, uzun süre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başdanışmanlığını” da yapmıştı.