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İYİ Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu

İYİ Parti'nin kurban bayramı için yapacağı parti ziyaretlerinin takvimi belli oldu. İYİ Parti, AKP ile bayramlaşacak. DEM Parti ve MHP ile bayram ziyareti gerçekleştirilmeyecek.

Güncel
  • 03.06.2025 10:13
  • Giriş: 03.06.2025 10:13
  • Güncelleme: 03.06.2025 10:21
Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

İYİ Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu.

İYİ Parti, TBMM'deki partilerden MHP ve DEM Parti ile bayramlaşmayacak. AKP ile bayramlaşma ziyareti yapılacak.

CHP ise bir önceki bayramda olduğu gibi bu bayramda da bayram programında yer almayacak.

İYİ Parti'nin bayramlaşma ziyareti şu şekilde:

MHP bayramlaşma programını açıkladı: DEM Parti ile görüşülecek, CHP listede yine yok
AKPde bayramlaşma programı belli oldu: Listede hangi partiler var?
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