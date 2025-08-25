Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İYİ Parti'nin olağan kurultay takvimi belli oldu

İYİ Parti, 4. Olağan Kurultay sürecini 27 Ağustos'ta başlatıyor. İlçe kongreleri 30 Eylül'de, il kongreleri ise 16 Ekim–9 Kasım arasında yapılacak.

Siyaset
  • 25.08.2025 14:55
  • Giriş: 25.08.2025 14:55
  • Güncelleme: 25.08.2025 15:02
Kaynak: AA
İYİ Parti'nin olağan kurultay takvimi belli oldu
Fotoğraf: AA

İYİ Parti'de ilçe ve il kongreleri sürecinin ağustosta delege seçimiyle başlayacağı bildirildi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 4. Olağan Kurultay süreci, 27 Ağustos'ta mahalle delege seçimiyle başlayacak.

İlçe kongreleri 30 Eylül'de, il kongreleri ise 16 Ekim-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BirGün'e Abone Ol