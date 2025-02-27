İYİ Parti olağanüstü toplanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin başkanlık divanı üyelerini ve milletvekillerini saat 18.00'de Parti Genel Merkezi'nde olağanüstü toplantıya çağırdı.

DEM Parti Heyeti, bugün İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti. DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından 17.00'de İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek. Öcalan'ın çağrısının bu toplantıda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin başkanlık divanı üyelerini ve milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı 18.00'de gerçekleştirilecek. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapması beklenen çağrının ele alınması bekleniyor.

DERVİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Siyaset Araştırma Merkezi (SİYASAM) açılış törenine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan İmralı görüşmelerine ilişkin soruya, "Tam 50 yıldır Türkiye’yi kan gölüne çeviren hain bir örgütün liderinin yol göstermesi ile tanzim edilecek bir sürecin Türkiye’ye sağlayacağı faydayı ben değil, bu ülkeyi yönetenler açıklasın" yanıtını verdi.

CHP'nin bir sonraki seçimdeki cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için "Gel, Seç, Tarihe Geç" sloganıyla CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısının sorulması üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, "Türkiye’nin meselesi değil. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç meselesi olarak değerlendiriyorum" dedi.