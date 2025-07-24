İYİ Parti süreç karşıtı mitinglere başlıyor
İYİ Parti'nin yeni sürece karşı düzenleyeceği "Birinci vazifen" mitinglerinin ilki Bursa'da gerçekleşecek.
İYİ Parti, PKK'nin 11 Temmuz'daki sembolik silah bırakma töreniyle ve Meclis'te komisyon kurulması çalışmalarıyla devam eden sürece karşı mitinglere başlayacak.
Halk TV'de yer alan habere göre; "Birinci vazifen" ismiyle düzenlenecek mitinglerin ilki 3 Ağustos'ta Bursa Osmangazi Meydanı’nda yapılacak.
İYİP söz konusu komisyona üye vermeyeceklerini açıklamıştı. Mitingde konuşacak İYİP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, komisyona neden katılmadıklarını ve İYİP'in süreç karşısındaki pozisyonunu anlatacağı öngörülüyor.