İYİ Parti, vatandaşlık iptali için dava açtı

Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yetkili makam olarak genel ve olağan yolla Suriyelilere vatandaşlık verilmesine dair Danıştay 10. Dairesi’nde iptal davası açtıklarını bildirdi.

Danıştay önünde açıklama yapan Dervişoğlu, "Bugün burada Türk milletinin bugününe ve istikbaline doğrudan tesir eden bir beka sorununu, kamuoyunun dikkatine arz edeceğiz. Bu öyle önemli bir meselesidir ki, beni bu açıklamayı Danıştay’ın önünde yapmaya mecbur etmiştir. Mesele, iktidar eliyle Türkiye’nin demografik bir işgale maruz bırakılmasıdır. Türk milli kimliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, varoluşsal bir tehditle karşı karşıyadır. Sığınmacı ve kaçaklar konusunda bugüne kadar hamaset değil, icraat üretme misyonuyla hareket eden İYİ Parti, Milli Göç Doktrini’ni ortaya koymuş ve Türkiye’de ‘planlı geri dönüşü’ ortaya koyan tek siyasi parti olmuştur. İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de yalnızca Türk milletinin menfaatlerini esas alarak, hukuki zeminde ve somut bir adımla harekete geçmiş bulunmaktadır. İYİ Parti’nin atacağı bu hukuki adımla, AKP tarafından sığınmacı ve yabancılara dağıtılmış olan 100 binlerce vatandaşlık iptal edilecek, bundan böyle ecdadımızın mücadele cehdi ile kazanılmış Türk vatandaşlığı, döviz karşılığında satılamayacaktır" dedi.