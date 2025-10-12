İYİ Parti ve Zafer Partisi'nden ittifaka yeşil ışık

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milliyetçi Kongre Derneği'nin kongresine katıldı.

Ümit Özdağ ve Müsavat Dervişoğlu, konuşmalarında Zafer Partisi ile İYİ Parti'nin ittifakına yeşil ışık yaktı.

Özdağ, konuşmasında, "'DAM ittifakı' gidiyor. Yani DEM Parti, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu ‘DAM ittifakı’ gidiyor. Bu ittifakın bir partisi oylarını yükseltecek; DEM Parti... DEM’in oyu, 2013 Haziran'ında olduğundan daha fazla olacak bu süreç böyle devam ederse. 2015 Haziran'ında DEM, en yüksek oyunu almıştı, yüzde 13,5. Ancak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarında trajik bir düşüş yaşanacak, onlar açısından. Haziran 2015'ten çok daha fena olacak. Onlar, iktidardan gideceklerini gördüler de mesele muhalefetin iktidara nasıl geleceğini tespit etmesi. Ben de bu noktada diyorum ki; herhalde Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan'ın birbirlerine övgüler düzerek kol kola girmiş oldukları bir siyasi ortamda, biz de Müsavat Başkan'la birlikte kahve içeriz.”

DERVİŞOĞLU: BİRİZ, BERABERİZ

Özdağ'ın ardından açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "Ümit Hoca, konuşmasını bitirirken yine yapacağını yaptı. Biz zaten hiç ayrılmadık. Biriz, beraberiz. Araya görüş farklılıklarından kaynaklı problemler de hiç girmedi. Yoldan, yöntemden kaynaklı birtakım sorunlar yaşadığımız söylenebilir ama bu asla bir daha bir araya gelmeyiz sonucunu doğurmaz" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, şunları söyledi: "Çünkü bunu söylemek, size haksızlık etmek anlamına gelir. Teşkilat hiyerarşisine dahil olduğum günden itibaren, hep Türk milletinin birliğinin yanında, Türk milliyetçilerinin birlik ve beraberliklerinden bahsettim. Yapay farklılıklara da hiçbir zaman itibar etmedim. Dün hangi noktadaysam, bugün de aynı noktadayım. Türk milliyetçilerini birbirleriyle yarıştıramayacaklar. Türk milliyetçilerinin haşmeti ve azameti altında bugün iş başında bulunanlar, gün gelecek tepetaklak gidecek ve ezilecekler."