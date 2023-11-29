İYİ Parti’de 4 ilçe başkanı istifa etti

Urfa’da İYİ Parti'nin 4 ilçe başkanı, aldıkları kararla partilerinden istifa etti.

İYİ Parti'de son dönemdeki istifalara yenileri eklendi. Partinin Urfa teşkilatından 4 ilçe başkanı istifa etti.

Ceylanpınar İlçe Başkanı Ömer Koyuncu, Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Bülent Mermer, Karaköprü İlçe Başkanı Mehmet Yaşar Badıllı ve Eyyübiye ilçe Başkanı Enver Keskinbıçak, İYİ Parti'den istifa ettiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan ilçe başkanları, istifalarına gerekçe olarak ’partinin aldığı yanlış kararlar ve teşkilata karşı duyarsız tutum’u gösterdi.

Bu ilçelerde birçok yönetici ile parti üyesinin de toplu halde istifa ettikleri belirtildi.