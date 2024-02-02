İYİ Parti’de bir istifa daha

İYİ Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Fatma Çolak, beş yıldır sürdürdüğü görevinden ve partisinden istifa etti.

31 Mart seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan İYİ Parti'de sular durulmuyor.

Partinin birçok ildeki teşkilatlarında ve meclis üyeleri arasında yaşanan toplu istifaların ardından, 14 Mayıs seçimlerinde Meclis'e giren çok sayıda milletvekili de İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.

İYİ Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Fatma Çolak, partisinden istifa etti.

Sözcü'nün haberine göre Çolak, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gönderdiği yazıda şunları kaydetti: "Küçükçekmece İlçe kurucusu olduğum, 02.05.2018 tarihinden bugüne kadar Küçükçekmece İlçe Başkanlığı yaptığım görevimden ve İYİ Parti'den 02.02.2024 tarihi itibari ile gördüğüm lüzum üzerine istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Gereğini bilgilerinize arz ederim."