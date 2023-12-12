İYİ Parti’de çözülme devam ediyor: Parti içi kriz daha da derinleşecek

İYİ Parti’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan, Mart 2024’teki yerel seçim trafiğinde hızlanan çözülme devam ediyor. Partiye yakın kaynaklar, birbiri ardına istifaların yaşandığı partideki krizin daha da derinleşeceği belirtiyor.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP ile işbirliği modeline ret kararının çıktığı Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından İYİ Parti’de başlayan çözülme, şiddetini daha da artırdı. Birbiri ardında istifaların yaşandığı partiden son olarak İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ayrıldı. Öte yandan İYİ Parti Milletvekili Salim Ensarioğlu da Şeyh Said ile ilgili paylaşımları nedeniyle disipline sevk edildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ensarioğlu’nun Şeyh Said ile ilgili görüşlerini, “Böyle bir anlayışın partimizle hiçbir ilişkisi yoktur” sözleriyle eleştirerek, “Genel başkanımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır" dedi.

İYİ Parti’de 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ardından başlayan çözülme, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçim trafiğinde daha da hızlandı. Partinin karar organlarından GİK’te alınan, “CHP ile işbirliğine hayır” kararının ardından partide istifalar furyası başladı.

İSTİFALAR FURYASI

Üst üste istifalar ile sarsılan İYİ Parti’de 31 Mart 2024 seçimleri trafiğinde gerçekleşen ilk istifa, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu’ndan geldi. Partisinin AKP ile ittifak yapması gerektiğini belirten Hatipoğlu, ardından İYİ Parti’den istifa ederek AKP sıralarına katıldı. Hatipoğlu’nun ardından Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem de İYİ Parti’den ayrıldı.

İstifalar bu isimlerle de son bulmadı. Partinin Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti'den ayrılanlar arasında Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray da yer aldı.

İTTİFAK İSTİYENE İSTİFA ET TALEBİ

Hızla çözülen İYİ Parti’de istifalar 12 Aralık’ta da sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'dan istifası talep edilirken Özkan, sosyal medyadan istifasını duyurdu. Özkan’nın, partisinin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmamasını eleştirmesinin istifasında etkili olduğu öne sürüldü.

Partideki tartışmalar, Milletvekili Ensarioğlu’nun disipline sevk edilmesi ile daha da alevlendi. Ensarioğlu’nun, Şeyh Sait ile ilgili sözleri nedeniyle disipline sevk edildiği bildirildi. Partiye yakın isimler, İYİ Parti’deki çözülmenin yakın dönemde daha da hızlanacağını savundu.

ŞEYH SAİT İÇİN NE DEDİ?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yapılacak yeni yola Şeyh Said Bulvarı adını vereceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabı X’ten açıklama yayımladı. Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddettiğini söyleyen Ensarioğlu, “Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.