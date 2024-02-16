İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: “İmamoğlu ile tam yol ileri”

İYİ Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Erdinç Bayraktar ve ilçe yönetiminde görev yapan partililer, yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nu destekleme kararı alarak İYİ Parti’den istifa etti. Arkasında Meral Akşener’in fotoğrafının olduğu makam koltuğunda açıklama yapan Erdinç Bayraktar, “Ekrem İmamoğlu’yla tam yol ileri diyoruz” dedi.

Yerel seçimlere “hür ve müstakil” şekilde girme kararı alan, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok kentte kendi adaylarını çıkaran İYİ Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor.

İYİ Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Erdinç Bayraktar ve ilçe yönetiminde görev yapan partililer, Ekrem İmamoğlu’na destek olacaklarını açıklayarak partiden istifa etti.

Erdinç Bayraktar istifa kararını sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu. İYİ Parti kurulduğundan beri kendisine verilen her görevi yaptığını söyleyen Bayraktar, yerel seçimlerle ilgili de İstanbul ve Zeytinburnu’ndan işbirliği yapılmasını savunduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu’ndan çıkan "seçimlere hür ve müstakil girme" kararı sonrası "kalbiyle inatlaştığını" ifade eden Bayraktar, arkasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in fotoğrafının olduğu makam koltuğunda şunları söyledi:

"KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK"

“Kalbim İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na tam destek verilmesinden yanaydı. Arkadaşlarımla yaptığım istişarelerden sonra 15 Şubat günü ilçe başkanı olarak birçok arkadaşımla beraber ilçe teşkilatındaki görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz. 2019’dan beri İstanbul daha iyi olsun diye gecesini ve gündüzünü İstanbul’a adamış, emekleri ve vizyonuyla İstanbul hatta tüm ülkede teveccüh bulmuş Sn. Ekrem İmamoğlu’na arkadaşlarımla kayıtsız şartsız arkadaşlarımızla özlenen Türkiye idealleri doğrultusunda destekleyeceğimizi ilan ediyoruz. Ekrem İmamoğlu’yla tam yol ileri diyoruz.”