İYİ Parti’de Kurultay günü: Seçim ikinci tura kaldı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti’de Kurultay heyecanı yaşanıyor. Akşener'in aday olmadığı ve dört ismin genel başkanlık için yarıştığı kurultaya dışarıdan seyirci alınmadı. Salonda sadece parti yöneticileri, delegeler ve basın mensupları bulundu. Kurultay’da partililere son kez genel başkan olarak seslenen Akşener, "Bedel ödeme sırasında da en ön sıradayım" ifadelerini kullandı. Genel Başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu, delegelere seslenerek “Bana bir fırsat tanıyın. Türkiye’nin meydanlarında Tayyip Erdoğan’la hesaplaşmak istiyorum” dedi. Bir diğer aday Koray Aydın ise parti tüzüğünde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. Genel başkan seçimi için yapılan oylamada adaylardan hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamadı. İYİ Parti'nin yeni genel başkanı ikinci tur oylaması sonucunda belli olacak. Mehmet Tolga Akalın, ikinci tur seçimlerine katılmayarak adaylık yarışından çekildi.

İYİ Parti, bugün (27 Nisan Cumartesi) 5. Olağanüstü Kurultayı’nda yeni genel başkanını belirleyecek.

31 Mart seçimlerinde Türkiye geneli belediye başkanlığında yüzde 3.76, il genel meclislerinde yüzde 4.59 oy alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belirlenecek.

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı, "İYİ'lerin Güneşi Batmaz" sloganı ile Ankara’daki ATO Congresium’da gerçekleşiyor.

Kurultay'da konuşan Meral Akşener, "Seçim sonuçları doğrultusunda aldığımız riskin farkındaydım. Söz söyleme sırasında değil, bedel ödeme sırasında da en önde karşınızda duruyorum" dedi.

Akşener, kürsüden son kez seslendiğini belirterek "İYİ Parti’yi ben kurdum, bu evi artık siz koruyacaksınız" diye konuştu.

Akşener, konuşmasının ardından kurultayın yapıldığı salondan ayrıldı.

Genel başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi.

15.45'te yapılan ilk tur oylamasında adaylardan hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamadığı için kurultayda ikinci tur için oylamasına geçilecek.

İkinci tur oylaması 17.45'ye başlayacak.

AKALIN 2. TUR ÖNCESİ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İlk tur oylamasının ardından genel başkan adaylarından Tolga Akalın, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanlık yarışının ilk turunda 327 oy alan Akalın, “Siyaset tabanla yapılır. Milletle yapılır. Bugün delegemiz burada bir irade ortaya koydu ve bir fotoğraf verdi. Bu fotoğraftan benim okumam şudur ki delege ‘benim ferasetime güvenin’ dedi. Dolayısıyla ben bugüne kadar meşruiyetini taban siyaseti yaparak elde etmiş, otoriteye karşı mücadele etmiş bir arkadaşınız olarak delegemizin ferasetine inanıyorum. Bundan sonraki süreci de siz saygıdeğer delegelerimizin ferasetine takdim ediyorum. Her birinize birlere verdiğiniz destekten dolayı, bugün ortaya koyduğunuz bu muazzam mücadeleden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Akalın, genel başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı.

HANGİ ADAYLAR YARIŞIYOR? Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkanı Koray Aydın, Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlık için yarışacak. 1.302 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultayda, genel başkan seçilebilmek için adaylardan birinin delegelerin salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor. İlk turda sonuç alınamazsa, ikinci turda en fazla oy alan iki aday yarışacak. Ayrıca genel başkanlık adaylığı için parti tüzüğüne göre, delegelerin yüzde 5’inin imzasını almak gerekiyor. Kurultayda birden fazla aday olduğu için tüzük çerçevesinde her aday için ayrı oy pusulası kullanılacak. Buna göre, kurultayda, Koray Aydın sarı, Müsavat Dervişoğlu mavi, Tolga Akalın beyaz ve Günay Kodaz ise kırmızı renkli pusula ile temsil edilecek. Adayların konuşma sırasının kurayla belirleneceği kurultayda, her adayın konuşması en fazla 40 dakika olacak. Kurultayda, delegeler önce genel başkanı seçecek daha sonra yetkili kurulları belirlemek için sandığa gidecek. Bu kapsamda da delege 50'si asıl 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek. Kurultayda genel başkan seçilen kişi ilk olarak GİK içinden Başkanlık Divanını oluşturacak.

SEYİRCİ ALINMADI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, 5. Olağanüstü Kurultayı'na izleyici alınmayacağını bildirdi.

Organizasyon komitesi ve genel başkan adayları Koray Aydın'ı temsilen Yetkin Öztürk, Müsavat Dervişoğlu'nu temsilen Buğra Kavuncu, Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz'un katılımıyla toplantı yapıldığını aktaran Olgun, toplantıda aday temsilcilerince hiçbir şerh ve itiraz beyanında bulunulmaksızın varılan komite kararı üzerindeki ortak görüş doğrultusunda, salonun fiziki şartları ve kapasitesinin de dikkate alınarak kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı davet edilmemesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

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AKŞENER: BEDEL ÖDEME SIRASINDA DA EN ÖN SIRADAYIM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kurultay'da son kez İYİ Partililere Genel Başkan olarak seslendi.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kısa vadede olmasa da zaman beni haklı çıkardı. 28 Şubat'ta ölümle tehdit edilmeme rağmen vesayetçilere karşı çıktım.

31 Mart seçimlerine hür ve müstakil olarak girdik. Çünkü biz İYİ Parti'yi yeni bir seçenek olmak için kurmuştuk. Biz İYİ Parti'yi kariyer basamağı olmak için kurmamıştık.

Ben bu kararın arkasında durdum. Ne kadar zorlu bir yola çıktığımızın farkındaydım. Taşın altına elini koyanların, o taşın bizi ezmesi için çalışanların da farkındaydım. Seçim sonuçları doğrultusunda aldığımız riskin farkındaydım. Söz söyleme sırasında değil, bedel ödeme sırasında da en önde karşınızda duruyorum. Bundan dolayı da asla pişman olmadım. Bugün de pişman değilim, haklılığımızın bir gün anlaşılacağını biliyorum. Hiçbir pazarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğu ile son kez karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip etsin.

Biz bugünlere çiçek bahçelerinden değil, mayın tarlalarından geçerek geldik. Önümüze örülen barikatları, engelleri, tel örgüleri aşarak geldik. Adressiz kurşunlara direnerek geldik. Türkiye iyi olacak diye yola çıktık. Bir memleket meselesi dedik; il il, ilçe ilçe dolaştık.

İYİ Parti’yi ben kurdum, bu evi artık siz koruyacaksınız."

Akşener'in konuşmasının ardından ise genel başkan adaylarını konuşmalarına geçildi.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: MORAL BOZUKLUĞUMUZ VAR

İYİ Parti Genel Başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu, konuşmasında “Bu umudu boşa çıkarabilme şansımız yoktur” dedi.

Dervişoğlu şunları söyledi:

“Bugün Gazze’de yapılanlara elbette kayıtsız kalmayacağız. Hükumet ise sadece bunun lafını yapıyor ve İsrail ile ticareti sürdürüyor.

"Türkiye’de dert çok. Türkiye iktidarına aday bir partinin dertleri de çok olacaktır. İYİ Parti kurulduğundan bu yana var olan dertler devam ediyor. Eksiğimiz yok sadece moral bozukluğumuz var. Bu kongre bu salonda bitmeyecek. Bu kongre İYİ Parti’nin sorunlarını çözmek üzere sakin limana yanaştırmak için yapılıyor.

Erdoğan hükumeti kutuplaştırarak süreci yönetiyor. Kamu kaynaklarıyla yandaşlarını ihya ediyor. Erdoğan hükumeti Lozan’ın yandaşları marifetiyle tartışmaya açılmasına dayanak oluşturmak istiyor. Biz bunlarla mücadele etmek zorundayız. Bu mücadele kongre salonlarında verilecek bir mücadele değildir. Sizlere yalvarıyorum. Allah rızası için diyorum. Bana bir fırsat tanıyın. Türkiye’nin meydanlarında Tayyip Erdoğan’la hesaplaşmak istiyorum."

"PARTİ TÜZÜĞÜMÜZDE ANTİ DEMOKRATİK MADDELER GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın ise şunları söyledi:

"İYİ Parti sayesinde ilk kez 2023 yılında muhalefet ihtimali ortaya çıktı. İYİ Parti yeniden ayağa kalkacaktır. Buna yürekten inanıyorum.

1 milyon üye hedefimize hep beraber ulaşacağız.

Çözüm önerisi sunmadığımız hiçbir eleştirimiz olmayacak. Hürriyete aşık insanlarız ve demokrasi aşığıyız. Bizler hürriyetlerin kısıtlanmasına, anti-demokratik düzenlemelere müsaade edemeyiz. Bunları onaylayamayız. Parti tüzüğümüzde anti demokratik tüm maddeler gözden geçirilecektir. Ülkemizde eğer demokrasi istiyorsak bunu önce kendi partimizde başlatmalıyız.

İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş temel önceliğimizdir."

SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI

İYİ Parti 5’nci Olağanüstü Kongre’de birinci oylama salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

Birinci turda 1302 delegeden 1178 delege oy kullandı. Birinci turda, Koray Aydın 472 oy, Müsavat Dervişoğlu 370 oy ve Tolga Akalın 327, Günay Kodaz 2 oy aldı. Saat 17.45’de ikinci tur için oylama yeniden yapılacak.

Birinci tur sonuçları şu şekilde:

Koray Aydın: 472

Müsavat Dervişoğlu: 370

Tolga Akalın: 327

Günay Kodaz: 2

1302 delegeden 1178 delege oy kullandı

7 geçersiz oy

Geçerli oy sayısı 1171

TOLGA AKALIN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Mehmet Tolga Akalın, ikinci tur seçimlerine katılmayarak adaylık yarışından çekildi.