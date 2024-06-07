İYİ Parti’den Akşener’e çağrı: Görüşmeyi izah etmek zorunda

İYİ Parti genel Sekreteri Uğur Poyraz, eski İYİ Parti lideri Akşener'e AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin içeriğini kamuoyu ile paylaşması yönünde çağrı yaptı. Poyraz, "Sayın Meral Akşener çok tecrübeli bir siyasetçidir bu görüşmenin de içeriğinin açıklanmamasının da nasıl değerlendirileceğini bilecektir diye konuştu.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin yankıları sürüyor.

Görüşmenin içeriğine ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmaması tartışmaları beraberinde getirirken Akşener'e bir çağrı da İYİ Parti genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan geldi.

Halk TV yayınında yaptığı konuşmada söz konusu görüşmeyi basından öğrendiklerini kaydeden Poyraz, Akşener'in daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak bilgilendirdiğini kaydetti.

"İÇERİĞİN BİLİNMEMESİ VİCDANLARI SIZLATIR"

Meral Akşener'in çok tecrübeli bir siyasetçi olduğunu ve hem bu görüşmenin hem de içeriğinin açıklanmamasının nasıl değerlendirileceğini bileceğini vurgulayan Poyraz, "Görüşmeyi izah etmek zorunda. İçeriğin bilinmemesi vicdanları sızlatır" değerlendirmesinde bulundu.

Akşener ve Erdoğan arasında cumhurbaşkanlığı yardımcısı konusunda görüşüldüğü iddiasına ilişkin de konuşan Poyraz, "Bu konuya ilişkin, önünü arkasını bilmediğimiz, içeriğini bilmediğimiz görüşmenin bu iddiaları bizim için yok hükmündedir" diye konuştu.

"GÖRÜŞMENİN BİLİNMESİ İSTENDİ"

Poyraz, özetle şunları söyledi:

"İYİ Parti'yi kurumsal anlamda ve İYİ Parti'nin geleneklerine göre temsil yetkisi sayın genel başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na aittir. Bizim müdafaa ya da izah etme sorumluluğu olduğumuz hususlar sayın Dervişoğlu'nun beyanları ve söylemleridir. Bu açıklamaları art arda değerlendirdiğimizde problem cümlesi şudur: 'Sayın Akşener ve Sayın Erdoğan'ın yaptığı görüşme İletişim Başkanlığı tarafında ilan edilmesidir.' Şu anlaşılıyor ki taraflar görüşmenin bilinmesini istemiştir. Çünkü taraflardan biri istemese İletişim Başkanlığı ilan etmezdi.

Sayın Genel Başkanımız şu cevabı verdi: Görüşmeden haberimiz yoktu, Akşener sonrasında beni bilgilendirdi. Bilgilendirmesi bu konu ilan edildikten sonra gerçekleşti. Sayın Genel Başkanımız Dervişoğlu bu konuya ilişkin zaman koridoru oluşturdu. Devlette önemli görevlerde bulunmuş insanların görüşmesi gayet doğaldır. Sayın Akşener'e görüşme aşamasına nasıl gelindi hem de görüşmenin detayına ilişkin zaman koridoru oluşturdu.

24 saat geçtikten sonra hala açıklama gelmeyince bu konuyla ilgili beyanda bulunma zorunluluğu doğdu. Bu görüşme madem kamuoyuna ilan edildi o zaman görüşmenin içeriğinin de kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor."