İYİ Parti’den istifa eden Beker'den, Akşener’in ‘otel’ iddiasına sert yanıt

İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker, Meral Akşener'in “fuhuş oteli işleten emniyet müdürü” iddiasına, “Emniyet müdürleri kimse onların ismini vereceksiniz” diye yanıt verirken, olayla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.

İYİ Parti’den istifa eden ve AKP’ye geçeceği öne sürülen Ankara Milletvekili Adnan Beker, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in iddialarına ilişkin konuştu.

Disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’a da değinen Beker, “Emniyet müdürleri kimse onların ismini vereceksiniz. Ümit Dikbayır'ı 5 sene önceki bir tacizden dolayı disipline sevk ediyorlar. Disipline sevk ettiklerini duyurduktan sonra akşam bu iddia çıktı” dedi.

Akşener’in iddialarındaki oteli bilmediğini ve emniyet müdürünü tanımadığını söyleyen Beker, şöyle konuştu:

"Eğer Meral Akşener'in kastettiği ben isem Türk Milletine söz veriyorum milletvekilliğinden istifa edeceğim. Eğer bu iddia benim ile alakalı değilse çıksın bunu düzeltsin. Düzeltmezse o genel başkanlıktan istifa etsin!

Açık net söylüyorum. Ne oteli bilirim ne de sahibini tanırım. Ne de olayda bahsedilen emniyet mensuplarının ismini duydum. Hiçbir şekilde tanımam, görüşmem olmamıştır. Partide etkili bir genel başkan yardımcılığı yapmış, Sakarya milletvekili sayın Ümit Dikbayır hakkında çıkan, asılsız belden aşağı iddialar benim için bardağı taşıran son damla olmuştur. Bunun üzerine, kendimi ve ailemi ve inandığım değerleri korumak adına İYİ Parti üyeliğinden istifa ettim."

AKŞENER’İN İDDİASI

Meral Akşener, İstanbul Şile’de düzenlenen partisinin istişare toplantısında, “Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde, fuhuşun ötesi, öksüz kızlar çalıştırılıyor” iddiasında bulunmuştu.

‘AKP’YE GEÇECEK’ İDDİASI

Gazeteci İsmail Saymaz, Adnan Beker'in AKP'ye geçeceğini öne sürmüş, şunları söylemişti: “Adnan Beker büyük ihtimalle AK Parti'ye geçecek. Zaten İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nda yer almasına itiraz ediyordu, yolların ayrılması gerektiğini düşünüyordu.”