"İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu’nun AKP'ye geçmesi bekleniyor"

İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu bugün yaptığı açıklamayla, İYİ Parti’den istifa etti.

Bir süredir, AKP’ye katılacağı konuşulan Zorlu, açıklamasında bu iddiayla ilgili konuşmadı.

İyi Parti’den ayrılan Kürşad Zorlu’nun gelecek haftaki grup toplantısında AK Partiye’ye katılması bekleniyor.

AK Partili bir yetkili “büyük ihtimalle” diyerek, bu bilgiyi doğruladı.

Şubattaki kongrede başka İyi Partili vekil ve belediye başkanlarının da katılacağını ileri sürdü. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 2, 2025

"GELECEK HAFTA AKP'YE KATILACAK"

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zorlu’nun gelecek haftaki grup toplantısında AKP’ye katılacağını, Şubat ayındaki kongrede de İYİ Parti’den başka milletvekili ve belediye başkanlarının da AKP’ye geçeceğini söyledi.

Saymaz açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“İyi Parti’den ayrılan Kürşad Zorlu’nun gelecek haftaki grup toplantısında AK Partiye’ye katılması bekleniyor.

AK Partili bir yetkili ‘büyük ihtimalle’ diyerek, bu bilgiyi doğruladı.

Şubattaki kongrede başka İyi Partili vekil ve belediye başkanlarının da katılacağını ileri sürdü.”