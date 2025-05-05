İYİ Parti’den mezarlıkta yaşananlara tepki

Haber Merkezi

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kabrinde yaşanan olaylara ilişkin, ‘‘Bu saygısızlığı ve sorumlularını kınıyorum. Böyle bir işe alet olanları da onları talimatlandıranları da kınıyor ve telin ediyorum’’ dedi.

Dervişoğlu, Başkanlık Divanı Üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez ek binada düzenlediği toplantının ardından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

İyi Partili Ayyüce Türkeş Taş’ın, yaşanmaması gereken olayların muhatabı olduğunu belirten Dervişoğlu, ‘‘Bu saygısızlığı ve sorumlularını kınıyorum. Böyle bir işe alet olanları da onları talimatlandıranları da kınıyor ve telin ediyorum. Umarım ki olaylara sebep olanlar durumdan bir ders çıkarırlar’’ ifadesini kullandı.