İYİ Parti’den üyelerine SEN-SEÇ uygulaması

Haber Merkezi

İYİ Parti, karar alma mekanizmalarında üyelerinin katılımını artıracak bir telefon uygulamasını hayata geçiriyor. 2022 yılının sonlarında çalışmalarına başlanan ve bugün son halini alan Sen-Seç uygulaması, yapay zeka desteğiyle parti üyelerinin görüşlerini ve eğilimlerini belirlemede karar alma mekanizmasına katkı sağlayacak.

Yalnızca üyelere açık olacak uygulamayla ülke gündemine dair gelişmeler ışığında, profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan soru setleri parti üyelerine bildirim olarak gönderilecek. Ayrıca TBMM çalışmalarında, çoktan seçmeli soruların yanı sıra açık uçlu sorularla da TBMM gündemine taşınması istenen başlıklar belirlenecek.

Bu seçimler ışığında, aynı zamanda üyelerin kararlarındaki demografik kırılımlar da belirlenecek ve böylece geniş bir veri ortaya çıkacak. Bu veriler, İYİ Parti’nin kullandığı yapay zeka destekli altyapıyla değerlendirilecek ve kümelendirilecek. Yapay zekâ içinde oluşan partiye dair hafıza, partinin ilerleyen süreçlerde farklı veya benzer konularda üyelerinin tutumuna dair muhtemel sonuçları da parti yönetimine sunacak. Böylece demokratik katılım süreçleri teknolojik bir imkân üzerinden arttırılırken, bir yandan da bu katılımın sonuçları kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacak.