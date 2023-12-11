İYİ Partili 6 belediye meclis üyesinden istifa kararı

Niğde'de İYİ Partili 6 belediye meclis üyesi, partilerinden istifa etti.

İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun ve Niğde Merkez İlçe Başkanı Selçuk Demir ve yönetim kurulu üyelerinin istifasının ardından Niğde Belediyesi meclis üyeleri Cem Uzun, Ferit Aydoğan, Yunus Aybar, Duran Altıntaş, Vahit Akpınar ve İdris Türköz, ortak bildiri imzalayarak partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Böylece, mecliste İYİ Partili meclis üyesi kalmadı.

Grup adına açıklama yapan Ferit Aydoğan, İYİ Parti Genel Merkezi'nin yürttüğü politikayı eleştirerek şunları söyledi: “Her türlü zorluğa ve engele rağmen, tüm aşamalarında Niğde İYİ Parti Belediye Meclis Üyeliği görevlerini son yerel seçimlerden bu yana başarı ile sürdürdük. Ancak İYİ Parti Genel Merkezi’nin izlediği siyasetin tabanla örtüşmediğini, yine genel merkezin Niğde il ve ilçe teşkilat başkanları ile yönetim kurullarının net bir gerekçe gösterilmeksizin, ahbap çavuş ilişkileri sürdürürcesine görevlerinden çekilmelerini talep etmesi konusunun antidemokratik bir tavır olduğu kanısına vardık. Yıllardır bu partinin öncesinden, kuruluş sürecinden ve sonrasında gecesinin gündüzüne katarak bütün baskılara göğüs geren insanların emeklerini yok saymanın şuursuzluğuna artık ortak olmamız mümkün değil. Bizler bu şehre ve ülkeye hizmet için çıktığımız yolda Niğde halkının haklarını savunmak üzere bağımsız şekilde devam etmek üzere parti üyeliklerimizden istifa ediyoruz."

İYİ PARTİ'DE İSTİFA FURYASI

İYİ Parti'de son günlerde üst üste istifalar yaşandı. İlk olarak İYİ Parti'nin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, partiden istifa etti. Hatipoğlu, istifasının ardından AKP'ye katıldı. Hatipoğlu'na rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. İYİ Parti'de daha sonra eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem de istifa etti. Partinin Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.

İYİ Parti'den istifa edenler arasında Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray da yer almıştı. İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da İYİ Parti’den istifa ettiğini duyuran isimlerden olmuştu.