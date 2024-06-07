İYİ Partili belediye, Abdullah Çatlı'nın adını kent meydanına verdi

İYİ Partili Nevşehir Belediyesi, siyaset, devlet ve mafya üçgenini ortaya çıkaran Susurluk kazasının aktörlerinden Abdullah Çatlı’nın adını kent meydanına verdi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Abdullah Çatlı'nın ağabeyi Zeki Çatlı, "Memleketimiz Nevşehir'in kahramanlarına sahip çıkarak büyük yüreklilik gösterip, nice vatan sevmezi karşısına almak uğruna vefadan vazgeçmemiştir" ifadelerine yer verdi.

“Devlet-mafya-siyaset” üçgeninde kirli ilişkilerin ortaya çıktığı 3 Kasım 1996’daki Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın adı İYİ Partili Nevşehir Belediyesi'nin kararıyla bir meydana verildi.

Abdullah Çatlı’nın ağabeyi Zeki Çatlı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zeki Çatlı, kentte, "Borsa Kavşağı" olarak bilinen yerin adının "Abdullah Çatlı Meydanı" olarak değiştirildiğini duyurdu.

Paylaşımında, İYİ Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür eden Zeki Çatlı, "Memleketimiz Nevşehir'in kahramanlarına sahip çıkarak büyük yüreklilik gösterip, nice vatan sevmezi karşısına almak uğruna vefadan vazgeçmemiştir" ifadelerini kullandı.

2) TEŞEKKÜR..!

Memleketimiz Nevşehir'in kahramanlarına sahip çıkarak büyük yüreklilik gösterip, nice vatan sevmezi karşısına almak uğruna vefadan vazgeçmemiştir. Bütün gayretlerinden, çalışma ve fedakarlıklarından dolayı Sayın @RasimAri50'ya teşekkür ediyor, alnından öpüyorum. — Zeki ÇATLI (@CatliZeki) June 5, 2024

SUSURLUK SKANDALI

Türkiye tarihinin en büyük skandallarından biri olan Susurluk skandalı, 3 Kasım 1996’da Balkıkesir’in Susurluk ilçesinde yaşanan trafik kazası ile ortaya çıkmıştı. DYP Şanlıurfa milletvekili Sedat Edip Bucak, İstanbul Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ, Abdullah Çatlı’nın, kaza yapan araçta birlikte seyahat ettiği anlaşılmıştı. Kazada, Mercedes'i kullanan Hüseyin Kocadağ, Abdullah Çatlı ve Gonca Us ölmüş, Sedat Bucak yaralı olarak kurtulmuştu.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da, Susurluk Davası’nda yargılanmış ve cürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek, Abdullah Çatlı’nın saklı bulunduğu yeri bildiği halde yetkili mercilere haber vermemek ve gizlenmesine yardım etmek, Çatlı ve Yaşar Öz’e silah taşıma izin belgesi vermek ve hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini sağlamak suretiyle görevi kötüye kullanmakla suçlanmıştı.