İYİ Partili Belediye Başkanı, partisinden istifa etti

Samsun Yakakent'in İYİ Partili belediye başkanı Şerafettin Aydoğdu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Aydoğdu, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Aydoğdu, şu açıklamayı yaptı:

"Yakakent'te siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Yakakent'in geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının güzel ilçemize fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Alınan karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bundan sonraki süreçte her bir vatandaşımızın sorunlarını çözmek için mücadele etmeye, ilçemizin geleceği için gayretle çalışmaya devam edeceğim. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."