İYİ Partili Çömez, BirGün’ün erişime engellenen manşetini Meclis’te gösterdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, BirGün manşetten duyurduğu habere saatler içinde erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. BirGün’ün erişime engellenen manşetini Meclis’te gösteren Çömez, “Biz habere engeli getirilmesini kabul etmiyoruz” dedi

Haber Merkezi

BirGün’ün bugün manşetten verdiği Timur Soykan imzalı Ayhan Bora Kaplan haberine saatler içinde erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı verilmesi gündemdeki yerini koruyor.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Turhan Çömez de BirGün’ün erişim engeli getirilen manşeti Meclis’te göstererek skandallara tepki gösterdi. Çömez, “Halkbank, konuyu yargıya taşıdı ve söz konusu habere erişim engeli getirdi. Biz bu ülkede hiçbir doğruya, hiçbir habere, hiçbir gerçeğe erişim engeli getirilmesini kabul etmiyoruz. Yüce Meclis’in çatısı altında bu gerçeğin bir kez daha duyulması için bu haberi paylaşıyoruz” dedi.

“Milletin her bir kuruşunun takipçisi olmak, göz dikenlere hesap sormak sorumlularımızdan biri” diyen İYİ Partili Çözmez, “12 Ekim 2023 tarihinde sayın Şimşek’in cevaplaması talebiyle bir soru önergesi verdim. ‘Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Ayhan Bora Kaplan’ın sahibi olduğu şirketlere devlet bankalarından kredi verilmiş midir?’ diye sordum. Gelen cevap ise ‘Müşteri sırrıdır, paylaşamayız’ şeklinde. Bunun üzerine daha detaylı bir soru önergesi verdim. Bu kez devlet bankalarının isimlerini verdim ve Ayhan Bora Kaplan’ın şirketlerinin kredi değerlendirme notlarının yetersiz olduğunu ve usulsüz teminatla yüz milyonlarca lira değerinde krediler verildiği, bu kredilerin özellikle Halkbank ve Vakıfbank aracılığıyla verildiğini vurguladım. Bu usulsüzlüğün arkadaşında kimlerin olduğunu söyledim, yine müşteri sırrı söyleyemeyiz denildi…” ifadelerini kullandı.

HESABINI SORMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU

“Akşam yatağa aç giren yavrularımızın, umudunu kaybetmiş gençlerimizin ve zavallı emeklilerin haklarını aramak ve bu milletin her bir kuruşunun tek tek hesabını sormak hepimizin sorumluluğudur” diyen Çömez sözlerini şöyle sürdürdü:

“BDDK verilerine göre Nisan 2021’de, yani bu çetelere ağırlık olarak bu kredilerin verildiği dönemde kamu bankalarında çok ciddi zararların söz konusu olduğu belirtiliyor. Nisan’da 432 milyon, Mayıs’ta 644 milyon zarar edilmiş. Geri dönmeyen kredilerin arkasında ne var bilmiyoruz. Soru önergelerimize cevap verilmedi, ancak geçtiğimiz günlerde kamuoyuna önemli bir bilgi geldi. Neydi bu bilgi? MASAK, Ayhan Bora Kaplan dosyasına bir rapor göndermişti. Bu rapora göre çete liderinin şirketlerine yoğun miktarda usulsüz krediler verildiği yönünde bir rapor... Türkiye’ni saygın gazetecilerinden Timur Soykan bu raporu paylaştı.

Benim burada dile getirdiğim ve müşteri sırrı denen belge soruşturma dosyasına eklendi. Fakat bu sefer de başka bir şey oldu. Halkbank, konuyu yargıya taşıdı ve söz konusu habere erişim engeli getirdi. Sonra baktık ki bu konuda televizyon kanallarına baskı uygulayan RTÜK Başkanı da meğer Halkbank’ın yönetim kurulu üyesiymiş. Aynı zamanda buradan da ballı maaşlar alıp cebini dolduruyormuş.

Biz bu ülkede hiçbir doğruya, hiçbir habere, hiçbir gerçeğe erişim engeli getirilmesini kabul etmiyoruz. Yüce Meclis’in çatısı altında bu gerçeğin bir kez daha duyulması için bu haberi paylaşıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

BirGün’ün 6 Haziran’da manşetten verdiği Timur Soykan imzalı Ayhan Bora Kaplan haberine jet hızıyla içerikten çıkarma kararı geldi.

Soykan’ın “Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi” başlıklı yazısı hakkında Halkbank’ın yaptığı erişim engeli ve içerikten çıkarma başvurusu, İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kabul edildi.

Hâkimlik, MASAK raporuna dayanan haber hakkında verdiği erişim engeli ve içerikten çıkarma kararının gerekçesinde yalnızca “kişilik haklarının ihlal edildiğini” savunmakla yetindi. Ancak bahsedilen ihlale ilişkin herhangi bir detay verilmedi.