İYİ Partili Çömez'den "Murat Çalık'a verilen rapor tahrif edildi" iddiası
İYİ Partili Çömez, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden verilen raporun Adli Tıp Kurumu tarafından tahrif edildiğini iddia etti.
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden verilen raporun Adli Tıp Kurumu tarafından tahrif edildiğini iddia etti. Çömez, "Adli Tıp 'Kanseri nüksediyor' dememek için belgeleri, bilgileri tahrif etmiş. Buradan Adli Tıp ve onun başındaki Adalet Bakanı'na, Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Bu şartlar devam ederse Çalık cezaevinden canlı çıkamaz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlarda tutuklanan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, tutuklu bulunduğu süre boyunca 21 kilo verdi. Lenfoma şüphesiyle ameliyat olduktan sonra anjiyo operasyonu da geçiren Çalık, elleri kelepçe ile tekrar cezaevine gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek yeninde İzmir’e dönen ve Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin verdiği sağlık kurulu raporuna rağmen yeniden değerlendirilme talep etmesi üzerine İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen Çalık, hematoloji servisine alındı.
"BU ŞARTLAR DEVAM EDERSE CANLI ÇIKAMAZ"
İYİP'li Çömez, Murat Çalık'ın sağlık durumuna dair TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Çömez şunları söyledi:
"Elimde Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin raporu var. Bu raporda diyor ki; 'Kendisi AML hastasıdır, aynı zamanda lenfoması var ve kendisine kemik iliği biyopsisi yaptık, bu biyopside blast oranı yüzde 4-5'tir'. Literatür de diyor ki; 'Bir kanser hastasının blast oranı yüzde 4-5 ise bu hastalık nüksediyor demektir'. Yanı sıra, diyor ki; 'Nötropenisi var, lekopenisi var'. Ne demek bu; vücudunun savunma hücreleri tükenmiş, bitmiş demek. Adli Tıp Kurumu ise raporu çarpıtıyor. Adli Tıp kendisine eğitim araştırma hastanesinden gelen yüzde 4-5 blast oranını tahrif etmiş. Bu, korkunç bir skandal. Bu taammüden birisini ölüme göndermektir. Bu, hata falan değil, çünkü niye biliyor musunuz, blast oranını 3-4 yazmış? 3-4 olursa kanserin nüksetme ihtimali yok ama 4-5 olursa kanseri nüksediyor ve Adli Tıp 'Kanseri nüksediyor' dememek için belgeleri, bilgileri tahrif etmiş. Adli Tıp ve onun başındaki Adalet Bakanı'na, Sağlık Bakanı'na sesleniyorum; bugün bunun için gereğini yapın ve Mehmet Murat Çalık'ı biran önce çıkartın. Aksi halde, üzülerek söylüyorum bu şartlar devam ederse Sayın Çalık cezaevinden canlı çıkamaz ve hepiniz onun vicdani sorumluluğu altında kalırsınız."