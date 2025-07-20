İYİ Partili Çömez'den "Murat Çalık'a verilen rapor tahrif edildi" iddiası

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden verilen raporun Adli Tıp Kurumu tarafından tahrif edildiğini iddia etti. Çömez, "Adli Tıp 'Kanseri nüksediyor' dememek için belgeleri, bilgileri tahrif etmiş. Buradan Adli Tıp ve onun başındaki Adalet Bakanı'na, Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Bu şartlar devam ederse Çalık cezaevinden canlı çıkamaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlarda tutuklanan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, tutuklu bulunduğu süre boyunca 21 kilo verdi. Lenfoma şüphesiyle ameliyat olduktan sonra anjiyo operasyonu da geçiren Çalık, elleri kelepçe ile tekrar cezaevine gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek yeninde İzmir’e dönen ve Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin verdiği sağlık kurulu raporuna rağmen yeniden değerlendirilme talep etmesi üzerine İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen Çalık, hematoloji servisine alındı.

"BU ŞARTLAR DEVAM EDERSE CANLI ÇIKAMAZ"

İYİP'li Çömez, Murat Çalık'ın sağlık durumuna dair TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Çömez şunları söyledi: