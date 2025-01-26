İYİ Partili Çömez’den AKP'ye katılan Kürşad Zorlu hakkında 'Hakan Fidan' iddiası

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye katılan Kürşad Zorlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sözcü TV'de İpek Özbey'e konuk olan Turhan Çömez, AKP'ye geçen Zorlu hakkında "Biz kendisine konuşma verdiğimiz zaman grup başkanvekili olarak koşa koşa gidip Dışişleri Bakanı'na Hakan Fidan'a 'Ben bir konuşma yapacağım ne söyleyeyim' diye soran birisi. Bizim partimizdeyken bu arkadaş gidip Hakan Fidan'a danışıp fikrini alan biridir. Öğrendiğimde ona artık konuşma vermedim" ifadelerini kullandı.

"BİLİYORDUK AMA"

Çömez ayrıca "Uzun bir süredir sarayla yatıp kalktığını biliyorduk da acaba aklı başına gelir mi varsa bir parça onuru kendine gelir mi diye bekledik" diye konuştu.