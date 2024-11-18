İYİ Partili Çömez’den "Yenidoğan Çetesi" açıklaması: "Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler"

Yenidoğan Çetesi'nin sanıkları, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, duruşma katıldı. Ardından adliye önünde açıklama yaptı. Sözcü TV’ye konuşan Çömez, şunları söyledi:

“Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler. Çürütmüşler! Elimde belgesi var. Fotoğrafları paylaşıyorlar aralarında. Utanmadan, sıkılmadan sırıtan emojiler göndererek yapıyorlar. Hepsinin belgesi var. Müdahil olayım diyorum. Ben daha ne söyleyeyim Türkiye’ye?

Daha yavrusunu kucağına alamamış, sütünü emzirememiş, kulağına ezanını okuyamamış, ismini üfleyememiş götürmüş bu çetelere teslim etmiş. Peki çeteler ne yapmışlar? Devleti soymak için çocukları katletmişler. 12 bebeğin öldürülüş raporlarına baktığınız zaman aç bırakıldıklarını görürsünüz.

“GÜNLERCE AÇ BIRAKILMIŞ, BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞLAR”

Çocuklar günlerce aç bırakılmış, bir deri bir kemik kalmışlar. Hala birçok isim dosyada yok. Benim elimdeki isimlerin önemli bir kısmı yok burada. Bir tek isim vericem; Opara bebek! Açın dava dosyasını göreceksiniz. Opara bebeğin nasıl öldüğüne dair dava dosyasında ne yazıyor biliyor musunuz? ‘Hemşireler yanlış tedavi uygulamıştır. Yetersiz bir yoğun bakım ünitesindedir ve ondan dolayı ölmüştür.’ yazılıyor.”