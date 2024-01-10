İYİ Partili Dervişoğlu'ndan CHP'nin 'olağanüstü toplanma' çağrısına eleştiri

İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, "Meclis, Danışma Kurulu marifetiyle toplanmama kararı aldı. Dolayısıyla Meclis ne tatile girdi ne de ara verdi. Buna bağlı İçtüzük'teki olağanüstü toplantıya çağırma şartları oluşmadı" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin, Meclis'in olağanüstü toplanması başvurusuna ilişkin, "Meclis, Danışma Kurulu marifetiyle toplanmama kararı aldı. Dolayısıyla Meclis ne tatile girdi ne de ara verdi. Buna bağlı İçtüzük'teki olağanüstü toplantıya çağırma şartları oluşmadı" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Can Atalay kararıyla ilgili Meclis Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağıran CHP'ye verdiği yazılı cevaba ilişkin bir başka soru üzerine, şunları kaydetti:

"Meclis, Danışma Kurulu marifetiyle toplanmama kararı aldı. Dolayısıyla Meclis ne tatile girdi ne de ara verdi. Buna bağlı Meclis İçtüzük'teki olağanüstü toplantıya çağırma şartları oluşmadı. Ayrıca muhalefet yeteri sayıda milletvekiliyle TBMM'yi toplantıya çağırabilir. Ancak olağanüstü bir şart varsa olağanüstü toplantı talebinde bulunması lazım. Yani bu hakkın da doğru kullanılması lazım. Hakkın doğru kullanılması onu suistimale de kapatır. İçtüzük'ten kaynaklanan bütün hakların istismar edilmeden doğru kullanılması gerektiğini düşünüyoruz."

Çağrıya imza atmama gerekçelerini anlatan Dervişoğlu, "Bizim de bu çağrıya imza atmamamızın asıl sebebi, Meclis'in ara vermediği ve tatile girmediği, dolayısıyla Danışma Kurulunun marifetiyle alınmış toplanmama kararının 120 milletvekilinin imzasıyla olağanüstü toplantıya çevrilemeyeceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır" dedi.

Dervişoğlu, bir başka soru üzerine, Yargıtayın, Can Atalay hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulunda okutulma ihtimalinin söz konusu olduğunu söyledi.

İki yargı kararıyla ortaya çıkan tartışmalarla Anayasa'nın tartışılır hale geldiğini dile getiren Dervişoğlu, "Anayasa'nın çiğnendiği yerde adaletin tahakkuk edeceğini garanti edemezsiniz ve adalet duygusu zedelenir" dedi.