İYİ Partili Hasan Toktaş, CHP'li Kaya'yı hedef alan cinsiyetçi mesaj iddiasını yalanladı

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın, CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda “Sana alacam bunu kral” sözleri ile paylaştığı iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Hasan Toktaş’ın, Asu Kaya’nın fotoğrafını “Sana alacam bunu kral” sözleri ile paylaştığı görüldü.

TOKTAŞ'TAN YANIT

İddiaların yayılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Toktaş, söz konusu görüntünün yalan ve iftira olduğunu söyledi.

Toktaş, "Karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmecedir ve ifadeler bana ait değildir" dedi.

"SAHTECİLİK İZLERİ VAR"

Fotoğrafta sahtecilik izleri bulunduğunu belirten ve daha ayrıntılı teknik inceleme talebinde bulunduğunu ifade eden Toktaş, hukuki yollara başvuracağını söyledi:

"İlgili fotoğrafla ilgili yapılan ön tespitlerde digital sahtecilik izleri bulunmuştur. Dolayısıyla, daha ayrıntılı teknik inceleme talebinde bulundum ve süreci yasal zeminde sonuna kadar takip edeceğim. Milletvekilimiz sayın Asu Kaya’nın adının, üzerime örülen bir kumpasta geçmiş olmasından duyduğum üzüntüyü de özellikle vurgulamak isterim. İftiracılar şundan emin olsun ki; Bu işi burada bırakmayacağım. Kimsenin hakaret, kurgu ve yalanla siyaset yapmasına, itibar suikastına yeltenmesine izin vermeyeceğim. Gerçekler ortaya çıkacak, hukuk gereken cevabı verecektir.

Toktaş'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Kamuoyuna Duyuru

21 Mayıs 2025



Sosyal medya ve bazı basın mecralarında şahsımı hedef alan çirkin bir kurguyla, yalan ve iftiraların yayıldığını üzülerek izliyorum.

Bir WhatsApp grubunda, tarafımdan yapıldığı iddia edilen bir paylaşımda,

CHP Osmaniye Milletvekili Sayın Asu… — Hasan Toktaş (@HasanToktasTR) May 21, 2025

Öte yandan Toktaş'a ait olduğu iddia edilen mesaja Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) da tepki gösterdi. TKDF, yaşanan olayın sadece kişisel bir saygısızlık değil, kadınlara yönelik sistematik bir şiddetin ve ayrımcılığın parçası olduğunu vurguladı.

TKDF açıklamasında, kadınların siyasal alandaki varlığının erkek tahakkümünün gölgesinde kalmasının temel nedeninin, bu tür cinsiyetçi söylemler olduğunu belirtti: “Kadınların Meclis'te, kürsüde ya da karar mekanizmalarında hâlâ bir 'nesne' gibi görülmesi, sadece bireysel hadsizlikle açıklanamaz. Bu, erkek egemen siyaset yapısının bütünüdür.”

"TOKTAŞ, PARTİDEN İHRAÇ EDİLMELİ"

Açıklamada, İYİ Parti yönetiminin derhal harekete geçmesi ve Toktaş’ın partiden ihraç edilmesi gerektiği vurgulandı: