İYİ Partili ilçe başkanının 'istifası' yalanlandı: "Görevden alındı"

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı, il yönetimi ile sorunlar yaşadığı gerekçesiyle yönetim kurulu ile birlikte istifa ettiğini açıklayan Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt'u yalanladı. İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yurt'un genel merkezin oluruyla görevden alındığı belirtildi.

Güncel 15.02.2024 16:55 Giriş: 15.02.2024 16:55

Güncelleme: 15.02.2024 16:55 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Manisa'da İYİ Parti il yönetimiyle yaşadıkları fikir ayrılıklarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyuran ilçe başkanının görevden alındığı belirtildi. İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, İl Başkanlığı ile görüş ayrılıkları olduğu gerekçesiyle yönetimi ile birlikte İYİ Parti’den istifa etti. Yurt’un açıklamasının ardından bir açıklama da İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı'ndan geldi. İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Yurt’un 9 Şubat 2024 tarihinde görevden alındığı belirtildi. Açıklamada, aynı gün partinin kurucu İlçe Başkanı ve Kula Belediye Meclis Üyesi Yakup Yılmaz’ın Kula İlçe Başkanı olarak göreve getirildiği ifade edildi.