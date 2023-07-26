İYİ Partili İncirliova Belediyesi Başkanı resmen AKP'li oldu

İYİ Parti’den istifa ederek AKP'ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İYİ Parti’den istifa ederek AKP'ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya rozetini AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İYİ Parti’den istifa ederek AKP'ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törene AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AKP Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, AKP Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.





