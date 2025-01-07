İYİ Partili isimden Akşener iddiası: Erdoğan aradı, istifadan vazgeçti!

İYİ Parti'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve son kurultayda Genel Başkan Adayı olan Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dikkat çeken iddiada bulundu.

Halk TV'deki programda konuşan Akalın, 31 Mart gecesi seçim yenilgisi sonrası dönemin İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, Erdoğan’dan gelen telefon sonrası ‘istifadan vazgeçtiğini’ iddia etti.

Akşener’in kendilerine haber bile vermeden "Tek başımıza seçime gireceğiz" açıklamasını yaptığını belirten Akalın, "Erdoğan'ın siyasi başarının temeli muhalefetini dönüştürmesinden gelir. Meral Akşener artık siyasetçi olma vasfını yitirmiştir" dedi.

"Meral Akşener 31 Mart gecesi istifa edecekti" iddiasında bulunan Akalın, şunları söyledi:

"O gece saat 00.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması yapılacaktı. Ancak Erdoğan'dan gelen bir telefonla; Erdoğan'ın talep, rica, talimatıyla adına ne derseniz deyin, Meral Akşener istifa etmekten vazgeçti. Akşener, Erdoğan'ın talimat memurudur. Meral Akşener artık siyasetin değil tarihin konusudur."

AKŞENER CEPHESİNDEN YANIT

Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, programa gönderdiği mesajda, "31 Mart gecesi Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi olmamıştır. HTS kayıtlarına bakılabilir" ifadelerini kullandı.