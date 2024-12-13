İYİ Partili Karaman ve 3 kişi, Dersim'de avlanması yasak olan dağ keçisini öldürdü

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi, Dersim'de koruma altında bulunan ve Dersim halkı tarafından değer gösterilen dağ keçisini katletti.

Avlanması yasak olan dağ keçisini vuran İYİ Partili Ünal Karaman ve 3 kişiye 650 bin TL tazminat, 50 bin TL de idari para cezası kesildi.

Köylüler, yaralı bir keçinin kaçtığını da bildirdi. Bu keçiyi bulmak için çalışma başlatılırken ölü ya da yaralı bulunması halinde cezanın iki katına çıkacağı öğrenildi.

Yerel Özgür Dersim gazetesinin haberine göre; dağ keçisi popülasyonunun yoğun olduğu Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde silah sesini sesini duyan ve avcıları gören köylüler durumu ekiplere bildirdi.

Yapılan çalışma sonucunda bir dağ keçisi ölü olarak bölgeden alındı. Köylülerin beyanına göre ise bir yaralı yaban keçisi de yaralı olarak kaçtı. Aralarında İYİ Parti Konya milletvekili Ünal Karaman’ında bulunduğu 4 avcı, tekneyle bölgeden uzaklaştı. Ekipler, Jandarma Bot Amirliği’nin botları yardımıyla kaçan tekneyi takibe aldı.

Elazığ kıyısına geçildiği için ekipler, Elazığ İl Jandarmaya ardından da Elazığ Harput Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verdi ve savcılık talimatlıyla teknede arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramada milletvekili Karaman’ın ruhsatlı yivli av tüfeği tekne içerisinde bulundu.

Munzur Çevre Derneği de dağ keçisinin öldürülmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Dersim Pertek’e bağlı Kolonkaya köyünde İYİ Parti milletvekili Ünal Karaman’ın da arasında olduğu “avcılar” tarafından dağ keçilerimiz katledildi. Dersim’de “spor” adı altında yapılan bu katliama karşı mücadele edeceğiz!" denildi.